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В пятницу, в полдень, на Ратушной площади в Вильнюсе состоялось музыкальное выступление исполнителей благотворительного концерта украинских исполнителей "Добрый вечер, мы из Украины!" - Сергей Бабкин, Алина Паш, Jerry Heil, музыканты группы Monatik и др.
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