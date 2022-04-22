На Ратушной площади в Вильнюсе выступили украинские исполнители

Скопировать ссылку На Ратушной площади в Вильнюсе выступили украинские исполнители

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В пятницу, в полдень, на Ратушной площади в Вильнюсе состоялось музыкальное выступление исполнителей благотворительного концерта украинских исполнителей "Добрый вечер, мы из Украины!" - Сергей Бабкин, Алина Паш, Jerry Heil, музыканты группы Monatik и др.