aA
В пятницу, в полдень, на Ратушной площади в Вильнюсе состоялось музыкальное выступление исполнителей благотворительного концерта украинских исполнителей "Добрый вечер, мы из Украины!" - Сергей Бабкин, Алина Паш, Jerry Heil, музыканты группы Monatik и др.
Muzikinis pasirodymas su labdaringo koncerto „Labas vakaras, mes iš Ukrainos!“ dalyviais
Muzikinis pasirodymas su labdaringo koncerto „Labas vakaras, mes iš Ukrainos!“ dalyviais
© DELFI

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Два месяца войны в Украине: у посольства Франции в Вильнюсе состоится жуткая вечеринка

22 апреля , в 19 ч. в сквере Сирвидаса, у Центра...

Президент Литвы после встречи с главой МИД Германии: военная помощь Украине должна быть быстрой и эффективной

Президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с...

Финляндия и Швеция собираются вступить в НАТО из-за войны в Украине. Путин и тут просчитался? (1)

По данным СМИ, уже летом 2022 года Финляндия подаст...

Русскоязычные жители Эстонии просят подписать петицию: требуем немедленного прекращения военной агрессии!

Русскоязычные активисты Эстонии просят подписать...

TOP новостей

Премьер Литвы: российские ведомства много делают, чтобы казалось будто санкции не действуют

Премьер Литвы Ингрида Шимоните сказала, что в ЕС...

Спецэфир Delfi c Михаилом Ходорковским: Путина надо бить и не слушать фальшивых миротворцев

Михаил Ходорковский дал развернутое интервью...

Atkovotas Hostomelis Atkovotas Hostomelis

В освобожденный Гостомель возвращаются жители: действия оккупантов запечатлены на видео

Попробуйте себе представить: в ваш дом врываются...

Вильнюс и Каунас сообщают об окончании отопительного сезона

Вильнюсский муниципалитет сообщает об окончании...

Karas Ukrainoje

Война в Украине. В России назвали целью второй фазы войны выход к Приднестровью

Война в Украине продолжается почти 2 месяца. Российские...