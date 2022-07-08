На Ратушной площади в Вильнюсе открыта выставка плакатов белорусского художника

Работы Цеслера входят в коллекцию 500 лучших плакатов столетия и хранятся в известных музеях Латвии, Швейцарии, Германии, Японии, США, Финляндии и в Лувре.

Выставка HITLERKAPUTIN открывает цикл мероприятий, посвященный борьбе белорусов за свободу. В творчестве художника раскрывается вырождение политических режимов, которые начали войну и преследуют белорусов.

Торжественное открытие выставки состоялось на Ратушной площади 7 июля вечером.

Экспозиция работ на Ратушной площади будет доступна до 1 августа 2022 года.