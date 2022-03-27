На Ратушной площади состоится бесплатный благотворительный концерт "Спасайте Украину – #StopWar"

Посольство приглашает участников принести с собой бумажные самолетики, как символ закрытого неба, в котором Украина сейчас нуждается больше всего. Во время прямой трансляции собравшихся попросят запустить самолетики в знак солидарности с Украиной.
Во время мероприятия на большом экране на Ратушной площади будут показывать концерты из разных стран, для приехавших в Литву украинцев, а также для вильнюсцев и гостей города оборудуют специальную зону.
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