На Ратушной площади появилась самая маленькая в Литве рождественская елка

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В пятницу на Ратушной площади в Вильнюсе зажглись огни на елке "Продовольственного банка", это начало акции "Уменьшаем Рождество". Это самая маленькая в Литве рождественская елка (42 см) и первая елка, призывающая обратить внимание на избыточное потребление пищи и выбрасывание пищи в праздники. Поэтому елка символически создана из деревянных ложек и вилок, пишет madeinvilnius.lt
„Maisto banko“ kalėdinė eglė Vilniaus Rotušėje
„Maisto banko“ kalėdinė eglė Vilniaus Rotušėje
© Made in Vilnius

Согласно опросам, почти 40% литовцев готовит слишком много еды, а после праздников ее выбрасывает. Между тем каждый пятый житель находится на грани нищеты, а каждому 9 нечего поставить на праздничный стол.

Поэтому "Продовольственный банк" призывает ответственно планировать праздники и напоминает, что атмосферу праздника создает не обилие пищи на столе и не декорации. Надо меньше потреблять на Рождество, но излучать больше добра.

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В церемонии зажжения огней участвовал и директор "Продовольственного банка" Симонас Гурявичюс, волонтеры организации.

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