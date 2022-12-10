Согласно опросам, почти 40% литовцев готовит слишком много еды, а после праздников ее выбрасывает. Между тем каждый пятый житель находится на грани нищеты, а каждому 9 нечего поставить на праздничный стол.
Поэтому "Продовольственный банк" призывает ответственно планировать праздники и напоминает, что атмосферу праздника создает не обилие пищи на столе и не декорации. Надо меньше потреблять на Рождество, но излучать больше добра.
В церемонии зажжения огней участвовал и директор "Продовольственного банка" Симонас Гурявичюс, волонтеры организации.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Предупреждение желающим прилететь на праздники: билеты дорожают, их может не хватить
Эмигранты, которые хотят прилететь в Литву на...
Вильнюсцы делятся счетами за отопление за ноябрь: большинство заплатит дороже
Цены на отопление в Вильнюсе в ноябре были разными....
Синоптик рассказал, какой будет погода Рождество
Климатолог Литовской гидрометеорологической службы...
На Ратушной площади появилась самая маленькая в Литве рождественская елка
В пятницу на Ратушной площади в Вильнюсе зажглись огни...
В Тракай зажжены огни на необычной рождественской елке
Тракай празднует 700-летний юбилей. В этом году в городе...