На Ратушной площади начинается ярмарка Св. Варфоломея

Вильнюсцы и гости столицы смогут познакомиться с разными ремеслами, поиграть в необычные игры того периода, выковать монету или заняться другой интересной деятельностью.
Посетители ярмарки смогут увидеть костюмы того периода, униформу воинов XVII в., посмотреть театральные постановки - такие, какие были в те времена, увидеть выступления литовских и зарубежных танцевальных ансамблей, послушать музыку, купить изделия ремесленников, которые были сделаны в рамках традиций XV-XVII в.
Такие ярмарки в Вильнюсе проходила с середины XVII в., о ней упоминалось в Уставе цеха горшечников. Сама ярмарка связана с 24 августа 1495 г. Тогда в канун дня Св. Варфоломея князь Александр утвердил Устав первого цеха ВКЛ и виленский цех золотых дел мастеров получил привилегии правителя.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Июльские зарплаты впечатляют: на первом месте средняя зарплата 57 000 евро
В июле 19 компаний в Литве платили средние зарплаты...
Синоптики рассказали, когда уйдет тропическая жара
В пятницу погоду в Литве обусловит ослабевающий...
В Ирландии напали на подростков из Украины: под подозрением жители Латвии или Литвы
По сообщению ирландской газеты Westmeath Independent, в городе...
В Каунасе горело предприятие по переработке опасных отходов: слышались взрывы, увеличился уровень загрязнения
В четверг вечером в Каунасе начался пожар на...
ФОТО, ВИДЕО. В Риге снесен последний элемент памятника в парке Победы — 79-метровый обелиск
В четверг, 25 августа, 79-метровый обелиск памятника в...