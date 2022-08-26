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26–27 августа в Вильнюсе, на Ратушной площади, пройдет 10-я ярмарка Св. Варфоломея – традиционный праздник ремесел, искусства и цехов позднего Средневековья и Ренессанса.
На Ратушной площади начинается ярмарка Св. Варфоломея
© DELFI / Tomas Vinickas

Вильнюсцы и гости столицы смогут познакомиться с разными ремеслами, поиграть в необычные игры того периода, выковать монету или заняться другой интересной деятельностью.

Посетители ярмарки смогут увидеть костюмы того периода, униформу воинов XVII в., посмотреть театральные постановки - такие, какие были в те времена, увидеть выступления литовских и зарубежных танцевальных ансамблей, послушать музыку, купить изделия ремесленников, которые были сделаны в рамках традиций XV-XVII в.


Такие ярмарки в Вильнюсе проходила с середины XVII в., о ней упоминалось в Уставе цеха горшечников. Сама ярмарка связана с 24 августа 1495 г. Тогда в канун дня Св. Варфоломея князь Александр утвердил Устав первого цеха ВКЛ и виленский цех золотых дел мастеров получил привилегии правителя.

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