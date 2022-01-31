На работу, вероятно, будут опаздывать все: на некоторых дорогах лежит снег толщиной 20 см

Покрытие основных дорог мокрое, на многих участках толстый слой накатанного снега, образовались колеи из талого снега, дороги скользкие.

На других районах лежит слой снега толщиной от 10 см, дороги скользкие с колеями. Условия движения осложняет гололед. На районных дорогах с менее интенсивным движение лежит слой мокрого снега, местами он достигает 20 см.

Почти по всей Литве идет снег. Температура от 3 градусов мороза до 0 градусов.

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Читатели портала Delfi сообщают, что сложные условия на дорогах не только за городом, но и в городе. Например, на дороге из Скайдишкес в Вильнюс, около виадука над Минским шоссе, по дороге практически нельзя проехать, поскольку дорогу перекрыли тягачи, которые не могут заехать в гору.

Вильнюсцы сообщают, что и на городских дорогах местами лежит лед и слой мокрого снега, поэтому надо ехать осторожно и соблюдать большее расстояние.

Читательница Вилма информировала Delfi о сложных условиях на магистрали, ведущей из Паневежиса в Вильнюс. Там, по ее словам, в 6 ч. дорога была нечищенная и непосыпанная.

"Похоже, что дорожные службы работают только по рабочим дням ив рабочие часы. Одна из главных дорог, а неухоженная. Что уже говорить о других дорогах. Ужасно. Кроме того, нельзя сказать, что выпало много снега. Пока мы не видели ни одной снегоуборочной машины, – рассказала она.