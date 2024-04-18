На работу в аэропорт приехали собаки: возможно, в будущем их можно будет увидеть здесь чаще

 
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Terapiniai šunys Vilniaus oro uoste
Terapiniai šunys Vilniaus oro uoste
ФОТО: Lietuvos oro uostų nuotr.
В Литовских аэропортах впервые испробовали новую практику – короткие терапевтические сеансы с собаками для пассажиров. Научно доказано, что канистерапия помогает расслабиться, успокаивает и дает позитивный заряд.

"Эта идея родилась, поскольку такая практика оправдала себя за границей. Специально обученные собаки-терапевты помогают пассажирам расслабиться перед полетом. В Вильнюсский аэропорт приезжали специалисты канистерапии Литовского университета медицинских наук со своими питомцами", – сказала представитель аэропорта Беатриче Скардже.

В инициативе участвовал доберман Аргас и его коллега Лоя. Эти собаки сдали специальные экзамены.

В пресс-релизе сообщается, что аэропорты пока проводят тестирование этой услуги.

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