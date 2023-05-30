Сообщается, что сама заведующая детского сада, находящегося на ул. Кауно, плохо себя чувствовала, поэтому пришла на работу только чтобы оставить документы, работать она не собиралась, была записана к врачу.
А алкоголь в организме объяснила тем, что пришла на работу после свадьбы, на которой была в выходные.
"Мне с утра было плохо. В субботу и в воскресенье я была на свадьбе, наверное, там простыла, у меня болела голова. На работу я зашла, чтобы оставить документы, никуда из кабинета не выходила", – сказала она.
Представитель отдела просвещения Клайпедского муниципалитета Лайма Прижгинтене подтвердила, что одна из ее подчиненных 29 мая побывала в детском саду Inkarėlis, чтобы зафиксировать факт отстранения директора от должности до окончания расследования.
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