На пути в Каунас перевернулся автомобиль каршеринговой компании CityBee

"Одним CityBee меньше. Жежмаряй", – сообщил порталу Kas vyksta Kaune один из читателей в 11.18 ч.
По данным полиции, ДТП было зафиксировано до 9 ч. утра.
Полиция указала порталу Kas vyksta Kaune, что в 08.45 ч. поступило сообщение о том, что в Кайшядорском районе, около Жежмаряй, с дороги съехал и перевернулся автомобиль Ford Fiesta, которым управлял мужчина 1983 г.р. Причина ДТП, по предварительным данным - скользкая дорога.
По данным полиции, водитель не пострадал.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В декабре работодатели выплатили щедрые премии: самые большие зарплаты составили почти 40 000 евро
В декабре несколько десятков литовских компаний...
Было и стало: Вильнюс празднует юбилей и еще один золотой век
"Сейчас Вильнюс переживает очень хороший и красивый...
Эфир Delfi: Вильнюсу исполняется 700 лет, Харьков — от разрушения до восстановления
ФРГ поставит танки Leopard Украине, Вильнюсу сегодня...
Евродепутат: снижения процентной ставки по кредитам от Европейского Центробанка вряд ли стоит ожидать
С политэкономистом, депутатом Европарламента от Литвы...
Вильнюс отмечает 700-летие: какие мероприятия проходят в столице 25 января
25 января Вильнюс отмечает свой юбилей и вступает в...