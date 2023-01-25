На пути в Каунас перевернулся автомобиль каршеринговой компании CityBee

"Одним CityBee меньше. Жежмаряй", – сообщил порталу Kas vyksta Kaune один из читателей в 11.18 ч.

По данным полиции, ДТП было зафиксировано до 9 ч. утра.

Полиция указала порталу Kas vyksta Kaune, что в 08.45 ч. поступило сообщение о том, что в Кайшядорском районе, около Жежмаряй, с дороги съехал и перевернулся автомобиль Ford Fiesta, которым управлял мужчина 1983 г.р. Причина ДТП, по предварительным данным - скользкая дорога.

По данным полиции, водитель не пострадал.