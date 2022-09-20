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Вильнюсский муниципалитет сообщает, что из-за ремонта виадука на проспекте Саванорю- ул. Вадувос 19-22 сентября будет ограничено движение транспорта.
На проспекте Саванорю из-за ремонта виадука прогнозируют заторы
© DELFI / Domantas Pipas

В направлении центра движение будет проходить по второй полосе, скорость будет ограничена до 30 км/ч. Ремонт выполняют работники ЗАО Tiltuva.

Вильнюсский муниципалитет приносит извинения за временные неудобства.

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