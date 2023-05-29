На проспекте Лайсвес в столице по ночам временно меняется порядок движения

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Вильнюсский муниципалитет информирует, что из-за асфальтирования площади на участке проспекта Лайсвес между ул. Ригос и Ю.Матулайчё, 29–31 мая по ночам с 0.15 до 4.30 ч. транспорт будет ходить по одной из полос встречного движения, пишет Made in Vilnius.
Рекомендуется объезжать зону ремонта по Западной объездной дороге.
Вильнюсский муниципалитет приносит извинения за временные неудобства.
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