aA
Вильнюсский муниципалитет информирует, что из-за асфальтирования площади на участке проспекта Лайсвес между ул. Ригос и Ю.Матулайчё, 29–31 мая по ночам с 0.15 до 4.30 ч. транспорт будет ходить по одной из полос встречного движения, пишет Made in Vilnius.
На проспекте Лайсвес в столице по ночам временно меняется порядок движения
© DELFI / Andrius Ufartas

Рекомендуется объезжать зону ремонта по Западной объездной дороге.

Eismo pakeitimai Laisvės prospekte
Eismo pakeitimai Laisvės prospekte
© Vilniaus miesto savivaldybė

Вильнюсский муниципалитет приносит извинения за временные неудобства.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Невероятная реальность: жителям Литвы массово продавали просроченные продукты

29 мая Литовская полиция сообщила о том, что раскрыла...

Мэр Вильнюса - об ограничениях во время саммита НАТО: в некоторые части города можно будет попасть только пешком

11–12 июля в столице Литвы во время саммита НАТО...

Больше 100 сотрудников провели 46 обысков: в числе подозреваемых 27 человек

Служба расследования финансовых преступлений ( СРФП )...

Стала известна цена на общественные поставки электричества с июля, компенсации жителям выплачивать не будут

С июля общественные поставки электричества дешевеют,...

Эксперты: потребители не воспользовались резкими скачками цен на электроэнергию

В конце прошлой недели и на этой неделе в литовской...