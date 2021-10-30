На проспекте Конституциёс в Вильнюсе началась посадка деревьев, собралось около 200 человек

"Мы будем сажать там, где сегодня асфальт. Работа будет проходить в символическом месте - проспекте Конституциёс. Надеюсь, что усилиями всех нас Зеленая волна, поднимающаяся здесь, опустится на все улицы и переулки Вильнюса", - говорилось в приглашении мэра.
Муниципалитет пообещал, что участникам будут предоставлены рабочие инструменты, помогут специалисты по посадкам.
Вместо существующего асфальта планируется посадить 80 деревьев и 800 кустарников. Будут посажены белый кизил и клен, сообщили BNS в муниципалитете.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Эпидемиолог: некоторые люди не должны встречаться с другими лицами и посещать кладбище (29)
Приближение длинных выходных вызывает серьезную...
Врачи предупреждают: на следующей неделе нас может ожидать большая волна сложные решения могут быть неизбежны (17)
Перед длинными выходными врачи предупреждают, что...
Глава МВД Литвы: продолжительность миграционного кризиса зависит от того, что творится в голове Лукашенко (10)
Министр внутренних дел Агне Билотайте сообщила, что...
Не забудьте: в ночь с субботы на воскресенье Литва переходит на зимнее время (1)
Уже сегодня, в ночь субботы на воскресенье, в 04.00, мы...
Рейтинги: Науседа остается самым популярным политиком в Литве заметно изменились оценки мэра Вильнюса (68)
Согласно опросу, проведенному Vilmorus по заказу газеты...