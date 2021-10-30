На проспекте Конституциёс в Вильнюсе началась посадка деревьев, собралось около 200 человек

"Мы будем сажать там, где сегодня асфальт. Работа будет проходить в символическом месте - проспекте Конституциёс. Надеюсь, что усилиями всех нас Зеленая волна, поднимающаяся здесь, опустится на все улицы и переулки Вильнюса", - говорилось в приглашении мэра.

Муниципалитет пообещал, что участникам будут предоставлены рабочие инструменты, помогут специалисты по посадкам.

Вместо существующего асфальта планируется посадить 80 деревьев и 800 кустарников. Будут посажены белый кизил и клен, сообщили BNS в муниципалитете.