aA
В субботу мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс призвал жителей города прийти на субботник и помочь с озеленением, в рамках которого началась посадка деревьев на проспекте Конституциёс.
На проспекте Конституциёс в Вильнюсе началась посадка деревьев, собралось около 200 человек
© DELFI / Tomas Vinickas

"Мы будем сажать там, где сегодня асфальт. Работа будет проходить в символическом месте - проспекте Конституциёс. Надеюсь, что усилиями всех нас Зеленая волна, поднимающаяся здесь, опустится на все улицы и переулки Вильнюса", - говорилось в приглашении мэра.

Муниципалитет пообещал, что участникам будут предоставлены рабочие инструменты, помогут специалисты по посадкам.

Вместо существующего асфальта планируется посадить 80 деревьев и 800 кустарников. Будут посажены белый кизил и клен, сообщили BNS в муниципалитете.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Эпидемиолог: некоторые люди не должны встречаться с другими лицами и посещать кладбище (29)

Приближение длинных выходных вызывает серьезную...

Врачи предупреждают: на следующей неделе нас может ожидать большая волна сложные решения могут быть неизбежны (17)

Перед длинными выходными врачи предупреждают, что...

Глава МВД Литвы: продолжительность миграционного кризиса зависит от того, что творится в голове Лукашенко (10)

Министр внутренних дел Агне Билотайте сообщила, что...

Не забудьте: в ночь с субботы на воскресенье Литва переходит на зимнее время (1)

Уже сегодня, в ночь субботы на воскресенье, в 04.00, мы...

Рейтинги: Науседа остается самым популярным политиком в Литве заметно изменились оценки мэра Вильнюса (68)

Согласно опросу, проведенному Vilmorus по заказу газеты...