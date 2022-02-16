На проспекте Гедиминаса зажгли памятные костры, прошло факельное шествие

В то же время около памятника Й.Басанавичюсу началось факельное шествие движения Pro patria, которое называет себя организацией граждан христианского и национального самосознания.
По случаю праздника над башней Гедиминаса поднялись дроны – это поздравление по случаю 16 февраля. Увидеть его можно было, находясь на Кафедральной площади и рядом с ней. В цветах триколора осветили Три креста и основные мосты через Нерис.
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