На проспекте Гедиминаса сигналили тракторы, министра встретили криками: "Позор"

Перед началом акции у здания правительства было около двухсот фермеров. Литовский сельскохозяйственный союз прогнозировал, что соберется несколько тысяч человек. В митинге примут участие депутаты Вигилиюс Юкна, Зигмантас Бальчитис, Йонас Пинскус.
Участники акции принесли плакаты "Литва, твоя деревня умирает", "Куда ты идешь, Литва, остановись", "Нет фермеров, нет еды, нет будущего" и др, и флаги Литвы, своих регионов и организаций.
Представитель ЛСС Игнас Хофманас сказал, что основные требования фермеров не меняются.
"Довольно политики против сельского хозяйства, довольно лить грязь на сельское хозяйство. Мы от своих требований не отказываемся, ждем решений властей", – сказал собравшимся Хофманас.
"Может быть, придется задержаться в Вильнюсе, может быть, придется вернуться", – продолжил он.
Председатель ЛСС Раймондас Юкнявичюс сказал, что "приезд фермеров значительно изменил тон властей".
Министр сельского хозяйства Литвы Кястутис Навицкас в Брюсселе встречался с еврокомиссаром, отвечающим за сферу сельского хозяйства. 23 января он сказал, что часть требований фермеров учитывают – уже зарегистрирован закон о снижении акциза на "зеленое" дизельное топливо и сжиженный нефтяной газ.
"Вы должны громко заявить о том, о чем мы пытались говорить немного тише", – сказал Юкнявичюс.
Со сцены выступил и президент Литовской ассоциации сельскохозяйственных компаний Эймантас Пранаускас, который акцентировал избыточность экологических средств.
"Давайте скажем всем, что Литва "зеленая", а вы все делаете ее еще более зеленой", – сказал он.
Министра сельского хозяйства Кястутиса Навицкаса встретили свистом и криками: "Позор!" Фермеры призывали министра покинуть свой пост.
По словам председателя Литовского сельскохозяйственного союза, организовавшего всю акцию протеста 23–26 января, Игнаса Хофманаса, на митинг соберутся несколько тысяч фермеров.
Кроме того, в среду руководство союза встретится со спикером парламента Викторией Чмилите-Нильсен. По словам Хофманаса, надеются, что участникам протеста выйдут ответственные за сферу сельского хозяйства министры и депутаты.
Напомним, что фермеры на сельскохозяйственной технике приехали в столицу во вторник и оставили ее на проспекте Гедиминаса и близлежащих улицах.
Хофманас информировал, что к вечеру во вторник в столице собралось около 900 единиц сельскохозяйственной техники. В центре города до пятницы ограничено движение.
Сельскохозяйственный союз выступает против порядка восстановления многолетних лугов, повышения акциза на топливо, неблагоприятного для фермеров расширения охраняемых территорий, напоминает о том, что не решен молочный кризис. Кроме того, напоминает о том, что через Литву возят российское зерно.