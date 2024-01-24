На проспекте Гедиминаса сигналили тракторы, министра встретили криками: "Позор"

Перед началом акции у здания правительства было около двухсот фермеров. Литовский сельскохозяйственный союз прогнозировал, что соберется несколько тысяч человек. В митинге примут участие депутаты Вигилиюс Юкна, Зигмантас Бальчитис, Йонас Пинскус.

Участники акции принесли плакаты "Литва, твоя деревня умирает", "Куда ты идешь, Литва, остановись", "Нет фермеров, нет еды, нет будущего" и др, и флаги Литвы, своих регионов и организаций.

Представитель ЛСС Игнас Хофманас сказал, что основные требования фермеров не меняются.

"Довольно политики против сельского хозяйства, довольно лить грязь на сельское хозяйство. Мы от своих требований не отказываемся, ждем решений властей", – сказал собравшимся Хофманас.

"Может быть, придется задержаться в Вильнюсе, может быть, придется вернуться", – продолжил он.

Председатель ЛСС Раймондас Юкнявичюс сказал, что "приезд фермеров значительно изменил тон властей".