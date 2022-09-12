Здесь желающих танцевать будут ждать музыканты и танцоры фольклорных ансамблей, которые будут играть и учить танцам. В мероприятии примут участие фольклорные ансамбли Jorė, Reketukas, Poringės, Dolija, Nalšia, Ratilio, Labingis, Voruta, Radasta, Virvytė, Kadagys, Rasoda и др.
Ждут всех – от тех, кто еще не получил удовольствия от танцев, до опытных ветеранов.
Акция "Танцует вся Литва" проводится с 2015 г. Ее цель - сделать традиционные танцы доступными для всех.
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