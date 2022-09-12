aA
В Вильнюсе пройдет традиционная акция танца "Танцует вся Литва". В Вильнюсе она пройдет 16 сентября с 18 часов на проспекте Гедиминаса, около площади В.Кудирки, пишет madeinvilnius.lt.
Šokių ansamblis "Pynimėlis"/Foto: TV3
Šokių ansamblis "Pynimėlis"/Foto: TV3

Здесь желающих танцевать будут ждать музыканты и танцоры фольклорных ансамблей, которые будут играть и учить танцам. В мероприятии примут участие фольклорные ансамбли Jorė, Reketukas, Poringės, Dolija, Nalšia, Ratilio, Labingis, Voruta, Radasta, Virvytė, Kadagys, Rasoda и др.

Ждут всех – от тех, кто еще не получил удовольствия от танцев, до опытных ветеранов.


Акция "Танцует вся Литва" проводится с 2015 г. Ее цель - сделать традиционные танцы доступными для всех.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Новый рекорд инфляции в Литве: больше всего подорожали продукты одной группы

Инфляция в Литве продолжает расти, достигнут новый...

Vanduo

Поставщики воды в Литве: возможно значительное подорожание услуги

Быстрый рост цен на электричество в разы увеличит цены...

Синоптики рассказали о погоде на неделю: циклон принесет потепление

В понедельник Литва все еще будет оставаться в зоне...

Ассоциация банков: в регионах оборудованы 100 новых банкоматов

Действующие в Литве банки выполнили условия...

Опрос: все больше литовцев разочаровываются реакцией властей и ЕС на войну РФ в Украине

Все больше литовцев разочаровываются реакцией как...