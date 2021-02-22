"Примерно, как и в другие недели февраля, за первую - 1500, за вторую - 1400, и сейчас больше 1500", – сказал Матонис.
По его словам, больше всего – 1048 – протоколов составлено за контакты членов больше чем одной семьи.
За отсутствие масок наказаны 153 человека, три протокола составлены за нарушение правил карантина компаниями.
Протоколы за контакты больше чем одного хозяйства в феврале составляли 2/3 всех протоколов – на первой неделе 1037 из 1500, на второй – 956 из 1400.
За неделю на блокпостах между муниципалитетами развернули 1100 автомобилей, составлено 280 протоколов.
За неделю полиция проверила больше 5000 находящихся в изоляции людей, установлено 47 нарушений.
Напомним, что карантин в Литве действует с 7 ноября 2020 г, а ужесточен он был с 16 декабря прошлого года. Пока карантин действует до 28 февраля.
На прошлой неделе разрешили работу некоторых магазинов и салонов красоты.
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