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На прошлой неделе за нарушение правил карантина в Литве полиция наказала 1531 человека, информировал пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис.
Kontrolės postai Kaune
Kontrolės postai Kaune
© DELFI / Nerijus Povilaitis

"Примерно, как и в другие недели февраля, за первую - 1500, за вторую - 1400, и сейчас больше 1500", – сказал Матонис.

По его словам, больше всего – 1048 – протоколов составлено за контакты членов больше чем одной семьи.

За отсутствие масок наказаны 153 человека, три протокола составлены за нарушение правил карантина компаниями.

Протоколы за контакты больше чем одного хозяйства в феврале составляли 2/3 всех протоколов – на первой неделе 1037 из 1500, на второй – 956 из 1400.

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За неделю на блокпостах между муниципалитетами развернули 1100 автомобилей, составлено 280 протоколов.

За неделю полиция проверила больше 5000 находящихся в изоляции людей, установлено 47 нарушений.

Напомним, что карантин в Литве действует с 7 ноября 2020 г, а ужесточен он был с 16 декабря прошлого года. Пока карантин действует до 28 февраля.

На прошлой неделе разрешили работу некоторых магазинов и салонов красоты.

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