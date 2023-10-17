На программу содержания и развития дорог в Литве будет выделено более 800 млн. евро

"Я надеюсь, что и в этом комитете, и в Комитете по бюджету и финансам будет политическая воля, чтобы сказать, является ли размер ПСРД подходящим или нет. Видение нашей ассоциации состоит в том, что, если Программа содержания и развития дорог останется прежней, муниципалитеты третий год подряд останутся с той же суммой денег. Это трагедия для муниципалитетов", - сказал Ш. Фроленко.