"Сейчас это уже официально! "Истории вещей" сейчас – семейное дело!", – сообщается на странице передачи Пилинкуса в фейсбуке. Там в пятницу после обеда появилось несколько фотографий с церемонии.

"Плывем жениться!", – писала в пятницу утром в фейсбуке Милдажите.

Порталу lrytas.lt она сказала, что свадьба будет необычной – не в храме, а на пристани, куда они прибудут на историческом катере "Ракета" из Каунаса.

"Свидетели - моя сестра и брат Саулюса. Потом будем гулять по Ниде. Вечером - назад в Каунас, а оттуда на автобусе в Вильнюс", – сказала lrytas.lt Милдажите.

О своей дружбе с Пилинкусом Милдажите в первый раз рассказала в конце 2020 года.

Delfi напоминает, что муж Милдажите Гинтас Вишняускас скончался в начале 2016 года.