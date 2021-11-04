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На прибывшем в Клайпедский порт грузовом судне литовские пограничники обнаружили нелегальных мигрантов из Сирии, сообщила в четверг Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).
На прибывшем в Клайпедский порт грузовом судне – мигранты из Сирии
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Мигрантов обнаружили на грузовом судне, ходящем под флагом Антигуа и Барбадос, пришедшем из испанского порта Суета. Команду этого судна составляют 12 граждан России и Украины.

Груз судна, а именно конструкции для ветряных электростанций, был погружен в Турции.

Пограничники обнаружили сирийцев в отдельных каютах.

Капитан судна обязался не выпускать лиц, незаконно попавших на судно, на время пребывания в Клайпеде, говорится в сообщении. Его также обязали обеспечить охрану мигрантов на судне.

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Судно контролируется и литовскими пограничниками.

В предыдущий раз сходный зафиксированный пограничниками случай, когда в Клайпедский порт зашло судно и нелегальными мигрантами, был 24 декабря прошлого года.

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