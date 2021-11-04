На прибывшем в Клайпедский порт грузовом судне – мигранты из Сирии

Мигрантов обнаружили на грузовом судне, ходящем под флагом Антигуа и Барбадос, пришедшем из испанского порта Суета. Команду этого судна составляют 12 граждан России и Украины.

Груз судна, а именно конструкции для ветряных электростанций, был погружен в Турции.

Пограничники обнаружили сирийцев в отдельных каютах.

Капитан судна обязался не выпускать лиц, незаконно попавших на судно, на время пребывания в Клайпеде, говорится в сообщении. Его также обязали обеспечить охрану мигрантов на судне.

Судно контролируется и литовскими пограничниками.

В предыдущий раз сходный зафиксированный пограничниками случай, когда в Клайпедский порт зашло судно и нелегальными мигрантами, был 24 декабря прошлого года.