2024.07.13 18:10

На президентском мероприятии блистали элегантностью Валдас и Висманте Бенкунскасы: все было продумано заранее

 
ru.DELFI.lt
Vismantė Benkunskienė, Valdas Benkunskas Читать далее: https://www.delfi.lt/ru/news/live/na-prezidentskom-meropriyatii-blistali-elegantnostyu-valdas-i-vismante-benkunskay-vse-bylo-produmano-zaranee-120036158?preview=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6IjEyMDAzNjE1OCIsImlhdCI6MTcyMDg4MTA1NCwiZXhwIjoxNzIwOTY3NDU0fQ.M1cc_zVSSXzqhhIqA49R8a327D4cYHPScpKQ2QJUgJc
Vismantė Benkunskienė, Valdas Benkunskas Читать далее: https://www.delfi.lt/ru/news/live/na-prezidentskom-meropriyatii-blistali-elegantnostyu-valdas-i-vismante-benkunskay-vse-bylo-produmano-zaranee-120036158?preview=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6IjEyMDAzNjE1OCIsImlhdCI6MTcyMDg4MTA1NCwiZXhwIjoxNzIwOTY3NDU0fQ.M1cc_zVSSXzqhhIqA49R8a327D4cYHPScpKQ2QJUgJc
ФОТО: ANDRIUS UFARTAS | Elta

В пятницу вечером элегантно одетые гости выстроились в очередь перед Президентским дворцом. Необыкновенное зрелище, которым, несомненно, восхищается каждый прохожий, уже стало традицией.

Президент страны Гитанас Науседа направил эксклюзивные приглашения на прием, который обычно организуется в День государства. Поскольку 6 июля в этом году было посвящено Празднику песни, дату немного перенесли, и 12 июля прибыли приглашенные гости избранного на второй срок президента Г. Науседы. На мероприятие пришли также Валдас и Висманте Бенкунскасы. Здесь первая пара столицы участвовала впервые. Несмотря на то, что они стояли в длинной очереди в жару, им удалось сохранить хорошее настроение.

„Очередь большая, но движется быстро. Солнце и жара лучше дождя. Все терпимо“, - позитивно говорил мэр Вильнюса.

Мероприятие, проходящие во дворе Президентуры, требует особой элегантности. На вопрос, долго ли ему пришлось ждать, пока жена нарядится, В. Бенкунскас не стал скрывать: „Мужчины, видимо, всегда собираются быстрее. Женщинам нужно больше времени“.

В. Бенкунскене добавила, что для нее самым важным было подготовиться эмоционально. „Главное, что все было продумано заранее, поэтому подготовиться было несложно. Главное – подготовиться эмоционально. И настроение сегодня приподнятое, праздничное. Это большой праздник для всего государства“, - сказала женщина.

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