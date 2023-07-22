На премьеру фильма "Барби" в Вильнюсе собралось множество гостей в розовом

Помещение кинотеатра также было украшено в розовые цвета, там можно было увидеть коллекцию кукол барби, сфотографироваться у названия фильма в "кукольной коробке". На премьеру приехали и известные люди, в их числе Эвелина Анусаускайте-Young, недавно вернувшаяся в Литву из США .

Фильм рассказывает о Барби (актриса Марго Робби), живущей в прекрасной стране, где каждый день - это праздник: там все время светит солнце, все танцуют, поют и веселятся. Однако у Барби наступает экзистенциальный кризис. В поисках ответов на волнующие ее вопросы, она отправляется в Реальный Мир, а за ней туда отправляется и Кен (актер Райан Гослинг). В этом мире их ждут тяжелые испытания.