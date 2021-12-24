На праздники в Литве установится зимняя погода

Будет дуть сильный ветер, у моря порывы ветра достигнут 15-18 м/с. Днем будет 0-4 градуса тепла, у моря 1 градус тепла.

В первую ночь Рождества облака рассеются, небо прояснится, снег пройдет лишь местами. Ветер немного успокоится, только у моря составит 15 м/с. Утром будет 8-13 градусов мороза, только у моря 3-5 градусов ниже нуля. Местами метель.

25 декабря будет облачно с прояснениями. Местами пройдет снег, однако осадков много не будет. Снова усилится западный ветер, у моря до 15-17 м/с, ожидается метель. Будет 1-6 градусов мороза, у моря 0-2 градуса тепла.

В ночь на 26 декабря снег будет идти лишь местами. Ночью будет дуть сильный ветер, днем он понемногу успокоится. Ночью будет 4-9 градусов мороза, и моря - около 0, днем будет 0-5 градусов мороза, у моря до 2 градусов тепла.