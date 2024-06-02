На празднике холодного борща был выбран участник, одетый в самый красивый костюм

Жители некоторых европейских стран привыкли отмечать особенные гастрономические праздники путем организации специальных забегов. Например, в Германии популярен бег в с бокалами, а в Великобритании – со сковородой-блинами. Во время фестиваля Вильнюсского холодного борща такое развлечение состоялось и в Вильнюсе.

По словам президента Литовской ассоциации отелей и ресторанов Эвалды Шишкаускене, подобные марафоны для поваров и официантов проводятся уже более двадцати лет, лишь позже традиция прекратилась. „Такие азартные марафоны, где важен не результат, а настроение участников, набирают все большую популярность. Кроме того, таким образом, мы можем показать навыки и физическую подготовку официантов, необходимые для выполнения этой работы. Мне бы хотелось, чтобы каждый молодой человек попробовал эту профессию, ведь это настоящая школа жизни, уроки которой будут полезны для достижения карьерных высот. Ведь есть вещи, которым нельзя научиться по учебникам: обслуживание клиентов, выстраивание отношений, быстрая реакция и стрессовые ситуации, требующие решения, знакомство с разными людьми дает бесценный опыт“, - прокомментировала Э. Шишкаускене.