На праздник песни в Литву возвращаются соотечественники из 29 стран мира

„Важно не только приглашать людей танцевать литовские танцы или петь песни, но и организовывать совместные поездки и лагеря. Это очень помогает привлечь детей и подростков в литовскую среду. Сейчас очень сложно уговорить некоторых подростков пойти на курсы литовского языка, но они по-прежнему с удовольствием приходят к нам потанцевать, потому что здесь создано тесное сообщество. А через литовский танец приходят и язык, и традиции“, — говорит Ю. Лауренчикене.