На праздник песни в Литву возвращаются соотечественники из 29 стран мира

На Ратушной площади расположится особенный городок из павильонов, где соберутся около 650 исполнителей, 37 национальных общин и организаций из 29 разных стран мира – от соседней Латвии до далекой Австралии, США, Аргентины.
Литовцы, разбросанные по всему миру, возвращаются, чтобы объединить нацию. В специально посвященный День литовцев мира и литовских национальных общин „Я – Литва. Объединим Литву“ песнями, танцами и другими мероприятиями покажут, что Литва важна и любима и для литовцев, живущих или родившихся за рубежом.
Мероприятие, которое является частью отмечающего свое столетие Праздника песни откроет президент страны Гитанас Науседа, в нем примут участие национальные общины Литвы с четырех континентов мира – Северной и Центральной Америки (США, Канада, Мексика), Южной Америки (Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Венесуэла, Уругвай), Австралии, Европы (Великобритания, Ирландия, Швеция, Исландия, Финляндия, Бельгия, Люксембург, Норвегия, Франция, Швейцария, Испания, Украина, Греция, Кипр , Италия, Германия, Турция, Польша, Латвия). Также состоится выступление группы The Roop.
На вильнюсской Ратушной площади с 13.00 до 18.30 будет работать городок павильонов, где литовские общины разных стран будут делиться своим опытом проживания и процветания литовской культуры в зарубежных странах, развивая общинный дух, гражданственность и патриотизм. Вместе с творческими деятелями своих стран общины представят самые впечатляющие проекты, выдающихся литовцев мира и их достижения, прославившие Литву за рубежом. Посетителей ждут живые мастер-классы и дегустации еды.
На большой сцене Ратушной площади пройдут выступления творческих коллективов литовских общин мира и литовских национальных общин. Среди них- аргентинский литовский ансамбль народного танца „Нямунас“, хор Литовского культурного общества Киева Майрониса (Украина) „Вилтис“, танцевальный коллектив Чикаго (США) „Суктинис“, ансамбль народного танца Стокгольма (Швеция) „Балтия“ и другие.
По мнению председателя Всемирной литовской общины Дали Хенке, литовцы, разбросанные по всему миру, особенные: взращивая литовское самосознание через песни, танцы и традиции, передаваемые из поколения в поколение, они остаются чрезвычайно сильными и устойчивыми к любому посягательству и ослаблению нашей демократии.
„Литовцы во всем мире хотят показать, что мы должны ценить свои корни и знать свою историю и традиции. Не пренебрегайте этим и передавайте их из поколения в поколение“, — говорит Д. Хенке.
Много лет проживая в Германии, Д. Хенке также активно лелеет литовские традиции - танцует в гамбургском национальном танцевальном коллективе „Гинтарас“. Этот коллектив также выступит на Дне литовцев и литовских национальных общин в Вильнюсе.
„Наша команда объединяет несколько разных поколений и волн миграции, потому что она сформировалась еще до того, как Литва обрела независимость. На мероприятии, которое пройдет на Ратушной площади Вильнюса, мы выступим с веселым танцем „Байорелис“, - рассказывает Д. Хенке.
И язык, и традиции приходят через литовский танец
Необходимость не отказываться от литовских традиций и передавать их из поколения в поколение подчеркивает каждая литовская национальная община мира. Поэтому они уделяют много внимания молодежи.
Юрга Лауренчикене, руководитель Стокгольмского ансамбля народного танца „Балтия“ и основанного в 2003 году детского танцевального коллектива „Виюркас“, отмечает, что для того, чтобы литовские танцы и песни интересовали молодое поколение, а литовское самосознание процветало среди литовцев по всему миру, важно создать привлекательную среду, где дети найдут друзей-единомышленников и весело проведут время вместе с ними.
„Важно не только приглашать людей танцевать литовские танцы или петь песни, но и организовывать совместные поездки и лагеря. Это очень помогает привлечь детей и подростков в литовскую среду. Сейчас очень сложно уговорить некоторых подростков пойти на курсы литовского языка, но они по-прежнему с удовольствием приходят к нам потанцевать, потому что здесь создано тесное сообщество. А через литовский танец приходят и язык, и традиции“, — говорит Ю. Лауренчикене.
Стокгольмский ансамбль народного танца „Балтия“ на мероприятии „Я – Литва. Объединим Литву“ покажет танец „Рунда“ по мотивам песни Клайпедского края, а детский танцевальный коллектив „Виюркас“ станцует веселую польку.
Кристина Кокс-Рупшене и Марина Кокс-Тейлор, руководители женского ансамбля народной песни „Атспиндис“ из Сиднея (Австралия), активно продвигают литовскую культуру и подчеркивают важность внимания к молодому поколению. Им лучше всего удается воспитывать литовское самосознание подрастающего поколения через деятельность скаутов.
„Мы сами выросли на литовских традициях, посещали школу выходного дня, танцевали литовские национальные танцы, были и остаемся австралийскими литовскими скаутами. Чтобы привить нашим детям любовь к Литве, мы еще водим их в школу, на танцы и в скаутскую организацию. Конечно, мы сохраняем традиции дома, во время праздников.
Лучшим способом формирования отношения молодого поколения к литовскому языку и традициям для нас является деятельность скаутов, в программах которых дети знакомятся с историей, географией и обычаями Литвы. Как можно больше мы используем литовский язык и обучаем литовским песням. Интересно, что дети удивительно быстро разучивают песни и гордятся этим. Самое главное, что все прекрасно знают и поют гимн Литвы“, - говорят австралийские литовцы.
Партнерами проекта Дня национальных общин „Я-Литва. Объединим Литву“, организованного Всемирной литовской общиной являются Литовский национальный культурный центр и Департамент национальных меньшинств при правительстве.