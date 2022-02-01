Жанна Надыршина сфотографировала ежика 29 января.
Макавичюс сказал, что ежи спят на поверхности земли, зарывшись в листья, в какой-нибудь ямке. Возможно ежик проснулся от того, что во время оттепели в эту ямку попала талая вода, вот он и проснулся.
"В Литве не осталось традиционных зим. Раньше все замерзало с конца ноября, а оттаивало только в конце марта. Зимы сейчас мягче, видимо, в убежище ежа попала вода. Было выше нуля, вот ежик и вышел. Как с летучими мышами. Они обычно зимой спят, но нам звонят люди и рассказывают, что находят этих млекопитающих", – пояснил натуралист.
Собеседник сказал, что такой ежик нуждается в помощи. Его надо отнести в более подходящее место, например, в хозпостройку или сарай или передать службе по охране дикой природы.
Обычно ежи просыпаются в конце марта-начале апреля.
"Проснувшийся ежик пытается найти другое подходящее для сна место, но если в это время похолодает, он его точно не найдет. Некоторые ежи погибнут, другие - приспособятся. Я считаю, что если ежа нашли рядом с домами, то ему надо помочь. Если мы хотим, чтобы такие животные населяли город, они нуждаются в помощи", – сказал Макавичюс.
Домой диких животных забирать нельзя.
О подобной находке можно информировать Агентство по охране дикой природы, Департамент по охране дикой природы. Там же можно узнать, чм можно помочь животному.
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