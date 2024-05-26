2024.05.26 07:48

На пост президента Литвы переизбран Гитанас Науседа

 
Выборы в Литве онлайн
ru.DELFI.lt
Diana Nausėdienė, Gitanas Nausėda
Diana Nausėdienė, Gitanas Nausėda
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

В Литве в воскресенье завершился второй тур президентских выборов в котором, как и пять лет назад, встретились лидер нынешний глава государства Гитанас Науседа (в первом туре за него проголосовали 43,95% избирателей) и кандидат от консерваторов, премьер-министр Ингрида Шимоните.

Премьер-министр Ингрида Шимоните, признав поражение на президентских выборах, позвонила лидеру страны Гитанасу Науседе и поздравила его с победой.

По данным Главной избирательной комиссии (ГИК), после подсчета бюллетеней на 1 650 избирательных участков из 1 895 Г. Науседа набирает 77,17 проц. голосов избирателей. Оппонирующая ему премьер-министр Ингрида Шимоните на данный момент получила поддержку 21,28 проц. избирателей.

Во втором туре выборов граждане участвовали более пассивно, чем пять лет назад – всего свою волю выразили 49,61 проц. избирателей, сообщает Главная избирательная комиссия (ГИК).

По данным ГИК на 20.00 час., в воскресенье к урнам для голосования пришли 38,58 проц. граждан. Еще 11,03 проц. жителей приняли участие в выборах досрочно.

Пять лет назад явка во втором туре президентских выборов составила 53,43 проц.

Избирательные участки были открыты с 7 до 20 ч. Избиратели могут голосовать на любом участке, всего их в Литве 1895.

В первом туре за Гитанаса Науседу проголосовали 43,95 проц. избирателей, а Ингрида Шимоните две недели назад набрала 20,05 проц. голосов избирателей.

Следим и рассказываем о ходе голосования и подсчете голосов в режиме онлайн.

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