На пост президента Литвы переизбран Гитанас Науседа

В Литве в воскресенье завершился второй тур президентских выборов в котором, как и пять лет назад, встретились лидер нынешний глава государства Гитанас Науседа (в первом туре за него проголосовали 43,95% избирателей) и кандидат от консерваторов, премьер-министр Ингрида Шимоните.