На пост президента Литвы переизбран Гитанас Науседа

Премьер-министр Ингрида Шимоните, признав поражение на президентских выборах, позвонила лидеру страны Гитанасу Науседе и поздравила его с победой.
По данным Главной избирательной комиссии (ГИК), после подсчета бюллетеней на 1 650 избирательных участков из 1 895 Г. Науседа набирает 77,17 проц. голосов избирателей. Оппонирующая ему премьер-министр Ингрида Шимоните на данный момент получила поддержку 21,28 проц. избирателей.
Во втором туре выборов граждане участвовали более пассивно, чем пять лет назад – всего свою волю выразили 49,61 проц. избирателей, сообщает Главная избирательная комиссия (ГИК).
По данным ГИК на 20.00 час., в воскресенье к урнам для голосования пришли 38,58 проц. граждан. Еще 11,03 проц. жителей приняли участие в выборах досрочно.
Пять лет назад явка во втором туре президентских выборов составила 53,43 проц.
Избирательные участки были открыты с 7 до 20 ч. Избиратели могут голосовать на любом участке, всего их в Литве 1895.
В первом туре за Гитанаса Науседу проголосовали 43,95 проц. избирателей, а Ингрида Шимоните две недели назад набрала 20,05 проц. голосов избирателей.
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