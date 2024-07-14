На последний фестиваль в Дзукию собралось множество людей

Фестиваль Čiulba ulba проводили в разных местах Дзукии. В прошлом году – в усадьбе сельского туризма около Вейсеяй, в позапрошлом – на родине Винцаса Мицкявичюса-Креве, в Субартонисе, перед этим – в Марцинконисе. Каждый год фестиваль был посвящен известному человеку из этого региона. В этом году он был посвящен исполнительнице Маре Куоджюте-Навицкене (1883–1962) из Митрауки, ее дзукийские песни в 1976 г. появились на пластинке. Пятый фестиваль состоялся в кемпинге Juostandis, около Митрауки. Эта деревня была известна с1864 г. В 1970 г. ее переименовали в Митришкес, в 1980 г. она лишилась статуса деревни и была присоединена к Старой Варене.
Рядом с кемпингом течет Меркис, в котором участники фестиваля спасались от нещадной жары.
В субботу на сцене фестиваля состоялась дискуссия „Старые названия деревень и городков: изменить нельзя оставить – где ставить запятую?“, ведущий дискуссии - Марюс Эйдуконис. На практике названия населенных пунктов в Дзукии олитовчивали, не учитывая мнения жителей и не советуясь с ними. Языковед Лорета Вайцекаускене сказала, что такой подход неправильный.
„Если люди болезненно воспринимают и хотят вернуть прежнее название, у них должно быть такое право. Но сначала надо изменить позицию ведомств в отношении жителей“, – сказала она.
Представитель Института литовского языка Дарюс Ивошка считает, что диалектные названия могут быть использованы местными жителями, но на картах и в документах должны фигурировать их формы, отвечающие требованиям литовского языка, чтобы не было путаницы, если названия начнут менять не только дзукийцы, но и жемайтийцы или польскоговорящие жители восточной части Литвы.
Жительница Вечюнай (Viečiūnаi) Юле Блюджювене рассказала, что тщетно пыталась вернуть старое название местности – Вецунай (Viecūnai). А вот жителя, Недзинге в советское время удалось отстоять название, доказав, что деревня никогда не называлась Нединге.
Историк Нериюс Шепетис, Юрга Йонутите, Варса Люткуте-Закарене и Дейманте Айдукайте-Микелёнене в конце дискуссии договорились, что последнее слово в этом вопросе должно быть за местными жителями.
Идеолог фестиваля Čiulba ulba Эгле Кашетене сказала, что это последний фестиваль.
„Мы каждый год рискуем, не зная до последней минуты, что будет с билетами, атрибутами, удастся ли продать столько, чтобы денег хватило на оплату полученных счетов“, – сказала Кашетене.