2024.07.14 14:32

На последний фестиваль в Дзукию собралось множество людей

 
Ромас Садаускас-Кветкявичюс
ru.DELFI.lt
Dzūkų festivalis
Dzūkų festivalis
ФОТО: Romas Sadauskas-Kvietkevičius

В воскресенье в Варенском районе завершился 5-й фестиваль дзукийской культуры Čiulba ulba. Еще перед началом гости фестиваля знали, что он проходит в последний раз, поэтому людей собралось немало, несмотря на жару, ливни и грозы.

Фестиваль Čiulba ulba проводили в разных местах Дзукии. В прошлом году – в усадьбе сельского туризма около Вейсеяй, в позапрошлом – на родине Винцаса Мицкявичюса-Креве, в Субартонисе, перед этим – в Марцинконисе. Каждый год фестиваль был посвящен известному человеку из этого региона. В этом году он был посвящен исполнительнице Маре Куоджюте-Навицкене (1883–1962) из Митрауки, ее дзукийские песни в 1976 г. появились на пластинке. Пятый фестиваль состоялся в кемпинге Juostandis, около Митрауки. Эта деревня была известна с1864 г. В 1970 г. ее переименовали в Митришкес, в 1980 г. она лишилась статуса деревни и была присоединена к Старой Варене.

Dzūkų festivalis

Рядом с кемпингом течет Меркис, в котором участники фестиваля спасались от нещадной жары.

Dzūkų festivalis

В субботу на сцене фестиваля состоялась дискуссия „Старые названия деревень и городков: изменить нельзя оставить – где ставить запятую?“, ведущий дискуссии - Марюс Эйдуконис. На практике названия населенных пунктов в Дзукии олитовчивали, не учитывая мнения жителей и не советуясь с ними. Языковед Лорета Вайцекаускене сказала, что такой подход неправильный.

„Если люди болезненно воспринимают и хотят вернуть прежнее название, у них должно быть такое право. Но сначала надо изменить позицию ведомств в отношении жителей“, – сказала она.

Dzūkų festivalis

Представитель Института литовского языка Дарюс Ивошка считает, что диалектные названия могут быть использованы местными жителями, но на картах и в документах должны фигурировать их формы, отвечающие требованиям литовского языка, чтобы не было путаницы, если названия начнут менять не только дзукийцы, но и жемайтийцы или польскоговорящие жители восточной части Литвы.

Dzūkų festivalis

Жительница Вечюнай (Viečiūnаi) Юле Блюджювене рассказала, что тщетно пыталась вернуть старое название местности – Вецунай (Viecūnai). А вот жителя, Недзинге в советское время удалось отстоять название, доказав, что деревня никогда не называлась Нединге.

Историк Нериюс Шепетис, Юрга Йонутите, Варса Люткуте-Закарене и Дейманте Айдукайте-Микелёнене в конце дискуссии договорились, что последнее слово в этом вопросе должно быть за местными жителями.

Dzūkų festivalis

Идеолог фестиваля Čiulba ulba Эгле Кашетене сказала, что это последний фестиваль.

Dzūkų festivalis

„Мы каждый год рискуем, не зная до последней минуты, что будет с билетами, атрибутами, удастся ли продать столько, чтобы денег хватило на оплату полученных счетов“, – сказала Кашетене.

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