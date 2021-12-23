Портал Delfi шел к такому решению постепенно. В октябре порталы Литовской ассоциации интернет-СМИ – Delfi, 15min.lt, Lrytas.lt, Madeinvilnius.lt, ve.lt – отключили комментарии к статьям о вакцинации.

Директор Delfi Витаутас Бенокрайтис тогда сказал, что это было необходимо, чтобы пресечь в интернет-пространстве возможность распространения информации которой делятся антипрививочники.

С середины ноября нельзя было без регистрации комментировать актуальные статьи на Delfi. Сейчас этот порядок распространяется на все статьи.

Основатель и главный акционер группы СМИ Ekspress Grupp, которая управляет Delfi, Ханс. Х. Луйк сказал, что во время пандемии стала распространять не только дезинформация и пропаганда, но и целые кампании по дезинформации и пропаганде, искажающие выражение личного мнения.

"Возможность свободного выражения личного мнения и убеждений представляет для нас абсолютную ценность, наша группа СМИ считает своей основной мессией служение демократии", – сказал он.

Директор Delfi Бенокрайтис заверил, что и после введения перемен Delfi будет модерировать комментарии, использовать компьютерные технологии, чтобы дискуссии на портале были качественными.

По словам ВРИО главного редактора Delfi Кястутиса Цемнолонскиса, за время, когда актуальные темы могли комментировать только зарегистрированные пользователи, стало ясно, что портал идет в верном направлении – люди продолжали делиться мнениями, участвовали в дискуссиях, но стало легче сдерживать распространение фейков и разжигание розни.

Чистое информационное пространство влияет и на самочувствие как отдельного человека, так и всего общества.

Как в свое время Delfi сказал психолог Гедиминас Навайтис, любые действия разрушающие общность, разрушают и наше счастье.