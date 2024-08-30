На популярной прогулочной тропе недалеко от Вильнюса зафиксирован оползень

Это явление предоставило уникальную возможность лучше познакомиться с историей и геологией городища. Оползень открыл новые слои, которые могут помочь археологам и геологам сделать больше ценных открытий и получить информацию о ценностях.

„Городища – не только важные памятники нашей истории и культуры, но территории чувствительной природы, они нуждаются в охране. Случай Буйвидского городища напоминает нам о чувствительности и хрупкости городищ. Эти памятники часто страдают от безответственности людей, которые ходят в запрещенных местах по их склонам, страдают от естественных эрозий и других факторов. По этой причине необходимо повышать уровень сознательности общества – посетителям важно ходить по имеющимся тропам, чтобы не допускать дополнительной эрозии и ради собственной безопасности“, – сказал глава Дзукийско - Сувалькийской дирекции охраняемых территорий Паулюс Чепонас.