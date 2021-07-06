На популярном литовском курорте отдыхающих ждут дополнительные расходы

Одни отдыхающие наворачивают круги в городе, пытаясь найти свободное бесплатное место.
Другие не задумываются и платят за стоянку. Отдыхающие считают, что два евро в час - это большая плата.
"Мы платили, но не должно быть дороже 50 центов в час. Я из Клайпеды, мы за стоянку у моря платим 30-50 центов в час. Это новшество в Швянтои - глупость", – сказал отдыхающий.
Но были и такие отдыхающие, которые радовались появлению платных стоянок, поскольку на них больше порядка.
"Могло бы их быть и больше", – сказал один мужчина.
Большинство отдыхающих удивлялись введению платы за парковку, но согласились, что если ставить машину ненадолго, то не так уж и дорого получается.
"Что поделаешь, много где такой порядок, и за границей тоже. Приезжаем редко, поэтому нестрашно", - сказал еще один отдыхающий.
Гражданин Латвии рассказал, что у них введена плата за въезд в Юрмалу, поэтому в городе платные только частные стоянки в центре города.
Некоторые отдыхающие сказали, что они оставляют машины там, где живут, а по курорту ходят пешком.
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