Один говорящий по-английски молодой человек громко кричал, заявив, что мигранты не будут есть еду, которую им приносят, не будут пить воду странного цвета и не отойдут от забора. Они требуют, чтобы их выпустили из лагеря.

"Свободу, свободу", - кричали собравшиеся.

"Мы – люди", – сказали они.

Мы будем здесь день, два, три. Евросоюз должен видеть, что мы живем здесь, как скот", – заявил мужчина.

"Я покинул свою страну ради лучшей жизни. Но у меня на родине было гораздо лучше, чем здесь", – продолжил он.

Мигранты критиковали и еду. По словам мужчины, один человек вчера отравился пищей, ждал помощи врачей 6 часов.

"Они улыбаются, а я плачу. Где права человека?", – возмущался он.

Мигранты требовали позвать к забору босса, хотели с ним поговорить.

Над забором они повесили несколько плакатов. На них - требование свободы и обеспечения прав человека.



Нелегалы сказали представителям СМИ, что если они через 20 минут не отойдут от забора, их оттеснят силой. После этого к забору подошло еще больше сотрудников Службы общественной безопасности.

Мигрант обратился к другим странам ЕС, просил помощи, просил, чтобы приехали и посмотрели, в каких условиях живут мигранты.

После 17 ч. сотрудники СОБ разгоняли собравшихся у забора с помощью воды из брандспойта и слезоточивого газа.

Мигранты, прикрываясь одеждой немного отошли от забора.

После этого сотрудники СОБ открыли ворота и вывели с территории двух человек. Одного увели к карете скорой помощи, он тер глаза.

Затем к полигону доставили водяную пушку, а полицейские приблизились к мигрантам. Сами мигранты не могут между собой договориться о том, что им делать дальше, стоит ли продолжать бунтовать или нет.

Журналисты Delfi зафиксировали, что около полигона стоят десять полицейских авто и карета скорой помощи.

Сообщение о беспорядках поступило в 14.16 ч. На место происшествия выехали значительные наряды полиции.

"Они пытались уйти, пока все на месте, никто не сбежал", – сказала представитель полиции Вильнюсского округа Юлия Самороковская.

Факт беспорядков на полигоне подтвердил и представитель СОГГ.

Пресс-секретарь главы МВД Лина Лауринайтите-Григене сказала Delfi, что беспорядки начались из-за промокших палаток.

"Мигранты были недовольны тем, что палатки промокли и устроили беспорядки, поэтому вызвали подкрепление", – сказала она. Лауринайтите-Григене надеется, что проблемы в ближайшее время решат.

Напомним, что на полигоне в палаточном лагере планируют поселить 800 мигрантов, на данный момент привезли 380 человек.