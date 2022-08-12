На покупку автоаптечек нового образца у водителей осталось несколько месяцев

"Сейчас в аптеках есть достаточное количество новых автоаптечек, поэтому рекомендуем водителям покупать их, если они это не сделали. Мы не советуем откладывать покупку до конца года, поскольку обычно в конце срока спрос растет, лучше позаботиться о покупке заранее. Напомним, что с нового года за отсутствие аптечек нового образца водителей ждет штраф", – сказала провизор Gintarinė vaistinė Гедре Тауткявичене.

В марте 2021 года Минздрав утвердил новый порядок и требования к автоаптечкам, который должен был вступить в силу с 1 января 2022 года

(затем вступление закона в силу отсрочивали дважды).

Согласно новому порядку в аптечке должны быть: одноразовые маски для защиты лица от дыхания/маска для реанимирования, быстрые маски первой помощи (2 шт.), одноразовые гипотермические (охлаждающие) пакеты (2 шт.), жгут-турникет для остановки сильных кровотечений, применяемый на руках или на ногах (2 шт.). В комплекте также должны быть ножницы для оказания первой помощи, одноразовые медицинские перчатки, специальное одеяло и описание процесса оказания помощи, инструкция.

Тауткявичене рекомендует водителям изучить инструкцию, чтобы знать, как пользоваться разными вещами из аптечки.

"Больше всего вопросов вызывает использование турникета для остановки кровотечений на руках и ногах. Люди боятся, что не смогут им воспользоваться. Мы рекомендуем прочитать прилагающиеся документы, инструкцию. Хуже всего, когда люди приобретают аптечку и даже не открывают ее, просто кладут в багажник. В таком случае, если произойдет несчастье, все эти вещи не будут представлять никакой ценности", – сказала провизор.

Тауткявичене заметила, что водителей обескураживает масса разных бинтов и пластырей. Она пояснила, что они нужны для ран. Важно знать, что стерильные эластичные бинты используют для бинтования больших кровоточащих ран, а стерильные бинты - для небольших ран, поверхностных ран, треугольный бинт нужен для иммобилизации верхних конечностей.

Она также заметила, что в случае несчастья все равно надо звонить по номеру 112, а специалисты службы скажут что делать до приезда врачей.

Тауткявичене сказала, что аптечка пригодится и самим людям во время отпуска или путешествия, важно только пополнять ее содержимое, если что-то было использовано.

Новая автоаптечка стоит от 37 евро.