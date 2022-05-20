На пограничных ж/д станциях – бесплатный интернет для россиян, но при подключении придется просмотреть фото из Украины

Пассажиры из России, подключаясь к интернету, сначала увидят страницу со следующей информацией: "Приветствуем Вас в свободной стране! Мы не хотим, чтобы в России Вас посадили в тюрьму за новости, которые можно прочитать и которыми можно делиться в интернете. Поэтому предлагаем узнать их здесь и сейчас – можете пользоваться интернетом все время, сколько поезд стоит на станции".

Правда, есть одно условие – доступ к интернету можно получить, только просмотрев фотографии из Украины, в которой идет война, для этого надо выбрать "Хочу узнать правду о войне России в Украине". После этого пассажиров информируют, что они беспрепятственно могут пользоваться запрещенными в России соцсетями Instagram, Facebook и Twitter, им предлагают список некоторых литовских порталов на русском языке с объективной информацией и фотографии войны из YouTube.



"У нас есть возможность обратить внимание россиян на войну в Украине, которую ведут власти их страны, и побудить их не оставаться равнодушными. Мы уже фиксируем первые подключения. Надеемся, что увидев кадры из Украины, россияне уделят время чтению объективной информации. Если они хотя бы на мгновение задумаются о том, что этим надо интересоваться и делиться, наша инициатива будет не бессмысленной", – сказал гендиректор ЛЖД Эгидиюс Лазаускас.

Транзитные поезда из Москвы в Калининград курсируют ежедневно. Также ходят поезда из Адлера и Санкт-Петербурга в Калининград.

Напомним, что в Кене и Вильнюсе, где останавливаются транзитные поезда из России, установлены щиты с фотографиями из Украины.