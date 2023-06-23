23 июня 2023 г. 10:06

На пограничном пункте Котловка-Лаворишкес белорусскими службами задержана женщина

 
ru.DELFI.lt
Valstybės sienos apsaugos tarnybos Vilniaus pasienio rinktinės, Gintaro Žagunio užkarda
Valstybės sienos apsaugos tarnybos Vilniaus pasienio rinktinės, Gintaro Žagunio užkarda
ФОТО: DELFI / Julius Kalinskas

По информации правозащитного центра "Вясна", 20 июня была задержана женщина, которую сняли с рейсового автобуса Минск-Вильнюс. Ее дальнейшая судьба неизвестна.

Также известно, что в Островце в Беларуси в мае прошло несколько судов над гражданами Беларуси, задержанными на литовско-белорусской границе. Правозащитники сообщили про нескольких мужчин, также снятых с автобусов и получивших крупные денежные штрафы и сутки ареста за подписки на "экстремистские" каналы.

Постоянно появляются сообщения о том, что белорусов стали тщательно досматривать на всех границах и проверять телефоны. Если были найдены какие-либо фотографии с протестов в 2020 году либо подписки на оппозиционные сми и каналы, люди подвергаются административным либо даже уголовным наказаниям.

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