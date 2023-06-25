На подписание договоров осталось мало времени, если ничего не делать, счета могут ошеломить

"Их число постоянно снижается, растет круг клиентов, фиксирующих низкие цены. В этом году мы подписали 51 000 новых договоров с ценами ниже 28 цт, их перефиксировали 85 000 раз", – сказал представитель Elektrum Lietuva Мантас Каваляускас.

В компании Elektrum Lietuva у 1/4 клиентов договоры с ценами выше 28 цт/кВт/ч.

Глава компании Enefit Витянис Коризмна сказал, что и у них есть клиенты, которые пока не переписали договоры (их около 22 000).

"Мы заметили, что клиенты стали реагировать на наши сообщения или на звонки поставщиков, стали менять договоры", – сказал представитель Ignitis grupė Артурас Кетлерюс.

Государственная служба регулирования энергетики сказала Delfi, что в середине июня еще 324 500 клиентов (это примерно треть клиентов) не поменяли договоры и цена на электричество для них была больше 29 цт/кВт/ч.

Сейчас государство компенсирует цену до 28 центов (максимальный размер компенсации - 28,5 цента). Если у человека договор на цену 36 цт/кВт/ч, то сейчас государство компенсирует 8 центов за каждый кВт/ч, но с июля жителям придется платить полную цену.

Были поставщики, которые недавно говорили Delfi, что есть у них клиенты с договорами о тарифе 64 цт/кВт/ч.

По подсчетам Delfi, если жители ничего не будут предпринимать, их счета при расходе в 150 кВт/ч в месяц и тарифам 29–64 цт вырастут 1,5-54 евро.

"После того как государство перестанет платить компенсации, часть клиентов, которые ничего не будут делать, получив счета за июль, могут испугаться, поскольку цена может вырасти в два раза в зависимости от тарифа", – сказал представитель Elektrum Lietuva.

Клиенты третьего этапа с июля будут платить за электричество 22,7 цт/кВт/ч (сейчас цена - 28 цт).

Парламент принял поправки, позволяющие поставщикам снижать тарифы в одностороннем порядке. Часть поставщиков так и поступит - Enefit снизит цену до 28 цт до конца года, а Ignitis - до 28 цт до конца действия договора.

Elektrum Lietuva в одностороннем порядке цены снижать не будет на том основании, что на рынке клиенты могут сейчас выбрать более привлекательные цены, чем 28 цт/кВт/ч.