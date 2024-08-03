2024.08.03 14:10

На подходах к самому популярному пляжу Вильнюса работают контролеры: за что можно получить штраф?

 
ru.DELFI.lt
Пляж в Вильнюсе
Пляж в Вильнюсе
ФОТО: Grinda

Приехав на водоем на машине, можно остаться и без купания. Один из самых популярных пляжей столицы принимает отдыхающих даже в будние дни. Люди жалуются – машины не вмещаются. Контролеры наказывают, если машины припаркованы хотя бы на метр дальше от места парковки. Экологи утверждают, что если оставить машину там, где это запрещено, есть риск получить штраф и за нанесения ущерба природе, сообщает портал madeinvilnius.

Даже в будний день на пляже у Зеленых озер нет недостатка в отдыхающих. Однако в выходные дни найти парковочное место даже может не удастся.

Возле парковочной площадки снуют контролеры. Почти за 3 месяца с начала купального сезона зафиксировано уже более 200 нарушений правил парковки.

„Подавляющее большинство из них связано с неуплатой дорожных сборов. Другая часть нарушения – это игнорирование знаков остановки и запрета на стоянку“, – сказала руководитель отдела по работе с клиентами JUDU Лина Юкнявичене.

От улицы Жалейю эжере до парковки установлены знаки – остановка и парковка запрещены. Несмотря на них, в зону взимания платы входит тот участок дороги, где расположены упомянутые знаки.

„На данный момент ни на нашей странице, ни в приложении не обновляются карты. Потому что работа еще продолжается – в этом году там была масштабная реконструкция“, – пояснила Л. Юкнявичене.

Представитель компании признает, что после реконструкции мест для стоянки автомобилей стало меньше.

„Как организация, мы предлагаем альтернативные поездки на водоемы. Вы сами выбираете, создаете ли себе проблему“, — сказал Йонас Дамидавичюс, руководитель отдела по трансформации мобильности JUDU.

По словам представителя JUDU, пляжи Зеленых озер — это зона отдыха, расположенная рядом с региональным парком, поэтому возможности оборудовать новую парковку нет.

Экологи отмечают, что летом все больше людей предпочитают отдых на природе. По словам представителя Департамента экологии, несоблюдение соответствующих правил может нанести ущерб природе.

„Если вы планируете парковать машину в лесу, делайте это только в специально отведенных местах. Если таких мест нет, то на обочине дороги“, — посоветовал Маркас Кладченко, старший советник Вильнюсского отдела охраны окружающей среды.

Расстояние от водоемов должно составлять 25 м. На этом расстоянии запрещено ездить или парковать моторные транспортные средства.

„Если экологи заметят, что транспортное средство не в порядке и из него капают какие-то экологически опасные жидкости, не исключено, что будет насчитан экологический ущерб“, - подчеркнул М.Кладченко.

Если правонарушение совершается впервые – нарушитель получает только предупреждение. В дальнейшем штраф составляет от 30 до 150 евро, а для юридического лица – от 60 до 230 евро.

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