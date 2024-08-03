На подходах к самому популярному пляжу Вильнюса работают контролеры: за что можно получить штраф?

Приехав на водоем на машине, можно остаться и без купания. Один из самых популярных пляжей столицы принимает отдыхающих даже в будние дни. Люди жалуются – машины не вмещаются. Контролеры наказывают, если машины припаркованы хотя бы на метр дальше от места парковки. Экологи утверждают, что если оставить машину там, где это запрещено, есть риск получить штраф и за нанесения ущерба природе, сообщает портал madeinvilnius.