Вечером спасатель собирал расставленные на берегу красные флаги ("чтобы не украли", - объяснил он). Спасатель заметил, что на башне спасателей красный флаг останется, сменить ли его, будут решать утром.

На вопрос, призывал ли он к порядку купающихся, спасатель ответил, что это бессмысленное занятие.

По его словам, призвать к порядку такую толпу сложно, предупреждений они не слышат.

Однако, если купающиеся в такую погоду будут тонуть, спасатели не обязаны их спасать, поскольку это угроза для жизни самого спасателя. Он рекомендует купаться только тогда, когда на пляже есть спасатели и висит соответствующий флаг.

"Спасение утопающего - дело рук самого утопающего", – сказал мужчина, выбравшийся на берег. Так он ответил на вопрос журналиста, почему он купался, несмотря на красный флаг.

В воде были и другие люди, включая детей. Никто не плавал, поскольку волны были большими, люди прыгали на волнах.

Один из отдыхающих сказал, что не видит ничего плохого в том, что он заходил в воду "до пупа", недалеко. По его мнению, каждый сам должен думать о безопасности и вести себя разумно.

Глава палангских спасателей Йонас Пирожникас сказал, что красный флаг вывешивают волнении в 3 балла и больше и когда наблюдается сильное течение. Такой флаг вывешивают также при высоком уровне загрязнения, разливе нефти и т.д.

"Мы понимаем, что люди приехали в Палангу на море, полностью не запрещаем купаться, разрешаем заходить в воду по колено. Если люди не заходят глубже чем до колена, держат детей за руку, тут ничего страшного. Но если заходят слишком далеко, мы предупреждаем, на второй раз объясняем, почему делаем предупреждение. Нам отвечают - я пловец, я умею плавать. Мы говорим - вы подаете плохой пример другим отдыхающим", – рассказал он.

Пирожника заметил, что при красном флаге спасатели не должны спасать утопающих, поскольку это риск для их жизни.

Palangos poilsiautojai maudosi esant raudonai vėliavai (Viktorijos Dačinskaitės nuotr.) © Viktorijos Dačinskaitės nuotr.

На Балтийском море вывешивают не только красный, но и желтый флаг, предупреждающий об опасности. Когда висят эти флаги, на пляже есть спасатели.

Если флага нет – спасателя на посту нет.

Некоторые отдыхающие помнят, что раньше вывешивали черный флаг, порядок изменился после вступления Литвы в ЕС.

"В советское время черный флаг вывешивали в шторм, купаться запрещалось. Красный флаг означал опасность, а желтый - разрешал купаться. Сейчас остались лишь красный и желтый флаги. В Литве есть и зеленый флаг, но на Балтийском море его не вывешивают, поскольку наше море всегда опасное: ямы, течения", – сказал Пирожникас.

Palangos poilsiautojai maudosi esant raudonai vėliavai (Viktorijos Dačinskaitės nuotr.) © Viktorijos Dačinskaitės nuotr.

Спасатели дежурят на пляжах с 9 до 20 ч. Если нужна помощь, следует звонить по номеру 1509 или 112.

Пирожникас сказал, что если человек тонет, он должен постараться удержаться на воде и звать на помощь, те, кто хочет помочь утопающему, должны оценить свои возможности - в противном случае бросаться в воду бессмысленно, спасающий и сам может погибнуть.