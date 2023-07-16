На пляже в Ниде журналист помог женщине, которую на видео снял голый мужчина

Свою историю телеведущий рассказал в социальной сети, он согласился поделиться ею с порталом Delfi.
"История. За нидским нудистским пляжем, там, где находится дикий пляж, отдыхает немало нудистов. Вдруг, из дюн выходит мужчина, подходит к морю и начинает снимать – женщину на волнах. Ммм, думаю я, может, снимает жену или партнершу, вот, будет у людей приятное воспоминание, красивое мгновение.
Через 10 минут ко мне уже в одежде подходит та самая купальщица и просит помочь. Мы идем в дюны к этому голозадому. Женщина берет его шорты и бросает ему, чтобы он прикрыл свой срам. Я беру его телефон, что ты тут негодяй творишь. Мужчина пытается выкручиваться, говорит, что он якобы снимал собаку женщины, которая на самом деле лежала и ждала хозяйку на берегу. Anyway.
Я стер сделанное видео, еще посмотрел галерею, конечно, там были фото не одного голого человека. Женщина заметила неподалеку бутылку вина. Мужчина сказал, что у него день рождения. Праздную, не верите? И начинает что-то искать в карманах, может идентификационную карту. Неважно. Мы пригрозили ему полицией за распитие алкоголя в публичном месте и оставили праздновать его жалкий день рождения.
Если вы купаетесь голые, будьте бдительны, иначе неясно, на каком неприличном дне рождения будете участвовать. Вот фото этого мужчины, может, понадобится. Жарких выходных всем, берегите себя", – писал Крупавичюс.