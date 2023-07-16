На пляже в Ниде журналист помог женщине, которую на видео снял голый мужчина

Свою историю телеведущий рассказал в социальной сети, он согласился поделиться ею с порталом Delfi.

"История. За нидским нудистским пляжем, там, где находится дикий пляж, отдыхает немало нудистов. Вдруг, из дюн выходит мужчина, подходит к морю и начинает снимать – женщину на волнах. Ммм, думаю я, может, снимает жену или партнершу, вот, будет у людей приятное воспоминание, красивое мгновение.

Через 10 минут ко мне уже в одежде подходит та самая купальщица и просит помочь. Мы идем в дюны к этому голозадому. Женщина берет его шорты и бросает ему, чтобы он прикрыл свой срам. Я беру его телефон, что ты тут негодяй творишь. Мужчина пытается выкручиваться, говорит, что он якобы снимал собаку женщины, которая на самом деле лежала и ждала хозяйку на берегу. Anyway.