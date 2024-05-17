На площади им. В.Кудирки проходит акция протеста по случаю Дня детей

"В День детей многие политики акцентируют, что дети - наше богатство, будущее, что их надо опекать, любить и т.д. Однако правительство практически лишает детей возможности жить в безопасном, чистом и здоровом окружении", – сказала Будрайте.

Она напомнила, что в ноябре 2023 года парламент представил проект с обязательством до 2030 года на 41% уменьшить использование горючего на базе нефти. Несмотря на то, что парламент принял его в первом чтении, обратились за выводами к правительству, оно должно было представить их до 9 января 2024 года, но так этого и не сделало.