На перроне Вильнюсского вокзала – выставка с целью привлечь внимание россиян к войне

Как сообщили Литовские железные дороги (Lietuvos gelezinkeliai, LTG), экспозиция 24 фотографий войны оборудована на перроне, на котором делает остановку транзитный поезд, следующий из Москвы в Калининград.
Фотографии вывешены на такой высоте, чтобы их могли увидеть пассажиры транзитного поезда, курсирующего из Москвы в Калининградскую область и обратно.
"Мы видим большой смысл в использовании пространства LTG под оборудование выставки, отражающей картины войны России против Украины. Мы благодарим партнеров, присоединившихся к этой инициативе охотно и безвозмездно - фотографов прессы. Украина, которая сейчас борется сейчас за свободу и платит за этой тяжелую цену, нужна вся наша помощь, а эта выставка - ее символическая часть", - сказал генеральный директор LTG Эгидиюс Лазаускас.
Отобрать фотографии для экспозиции помог Литовский клуб фотографов прессы.
"Этой выставкой мы хотим распространить весть о войне, которую ведут власти России. Мы отобрали снимки, которые эмоционально передают жестокую реальность, с которой сейчас сталкиваются украинцы", - приведены в сообщении Lietuvos gelezinkeliai слова президента Литовского клуба фотографов прессы Йонаса Стасялиса.
"Этой экспозицией мы хотим как можно шире распространить весть, что в свободной стране от реальности сбежать невозможно", - сказал он.
Он поблагодарил фотографов Максима Дондюка и Евгения Малолетку, приславших снимки из Киева и Мариуполя.
На выставленных на перроне фотографиях раненых, скорбящих людей, разрушенных зданий по-русски написано: "Сегодня Путин убивает мирных жителей Украины. Ты согласен с этим?".
Транзитные поезда из Москвы в Калининградскую область и в обратном направлении курсируют ежедневно. Также курсируют транзитные поезда из Адлера и Санкт-Петербурга в Калининградскую область и обратно.
На Вильнюсском ж/д вокзале эти поезда планируется всякий раз немного притормаживать, чтобы пассажиры могли увидеть выставку фотографий.
За месяц в направлении Калининграда и обратно в общей сложности проезжает 100 транзитных поездов.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Война в Украине. Разведка: ВСУ бьют по значимым для российской армии объектам
Война в Украине продолжается больше месяца. В последние...
На перроне Вильнюсского вокзала – выставка с целью привлечь внимание россиян к войне
На перроне Вильнюсского железнодорожного вокзала в...
Эксперт об исчезновении Шойгу: у него мог быть секретный план, который не понравился Путину
Обозреватель Марюс Лауринавичюс убежден в том, что...
Роскомнадзор заблокировал литовский Delfi на территории России Доступ ограничен и к сайту латвийского издания Delfi
Российские власти закрыли доступ к литовской и русской...
Специальный эфир Delfi: вырваться из Бердянска, и за что воют российские солдаты?
Литовский политолог Альвидас Медалинскас на...