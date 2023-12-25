На Пастушескую мессу собралось множество людей: Кафедральный собор был забит до отказа

24 декабря – IV–ое воскресенье адвента и Сочельник, который в этом году выпал на воскресенье. Этот день отличался тем, что в воскресенье по традиции не постятся, поэтому в Сочельник в этом году можно было есть все.
В Сочельник по традиции семьи собираются за праздничным столом, вечер начинается с преломления рождественского хлеба и добрых пожеланий друг другу, затем продуют 12 блюд.
По традиции вечером в Сочельник посещают торжественную Пастушескую мессу (Пастушеская, потому что вспоминается, как пришли пастухи поклониться родившемуся Христу). Обычно эта служба в храме проходит поздно вечером после традиционного ужина.
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