Пасха может быть ранняя - с 22 марта (такое было в 1818 г., а в следующий раз будет лишь в 2285 г.) или поздняя, но не позднее 25 апреля (было в 1943 г., будет в 2038 г.). Погода в этот период может быть очень разной. Представляем данные за последние 60 лет.

Самой теплой Пасха была в 2000 г - среднесуточная температура в Литве составила 17,3°C. Тепло и солнечно в тот день было во всей Литве. Днем было 23,8-26,7°C. 26,7°C было в Варене. За последние 60 лет только 4 раза на Пасху было больше 20°C: в 1962, 2000, 2011 и 2014 г.

Самой холодной Пасха была в 1974 г., когда в Варене термометр показал -11°C − это самая низкая из зарегистрированных температура на Пасху. Однако самой холодной Пасхой можно считать праздник 1970 г. Тогда среднесуточная температура в пасхальный день составила -2,6°C. За 60 лет это был единственный пасхальный день, когда температура и днем и ночью была ниже 0 (от -1,5°C в Клайпеде до -3,2° в Тельшяй и Варене).

В субботу в Литве днем будет 4-9 градусов тепла. Пройдет дождь.

В воскресенье без осадков. Ночью 0–5 градусов мороза, днем 5–9 градусов тепла.

В понедельник ночью на западе возможны осадки, в основном дождь. Ночью от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем 7–12 градусов тепла.