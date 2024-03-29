На пасхальные выходные литовцы на взморье конкурируют с латышами – выбор остался небольшой

 
Лукас Микнявичюс
ru.DELFI.lt
Palanga (R. Kucevičiūtės nuotr.)
Palanga (R. Kucevičiūtės nuotr.)

На длинные выходные синоптики прогнозируют теплую погоду, поэтому жители планируют на Пасху выехать к морю и на другие курорты. Представители бизнеса говорят, что в гостиницах меньше свободных мест, чем бывает обычно, кроме того, в Литву на выходные едут и соседи латыши.

Глава Литовской ассоциации курортов Кристина Цитварене сказала, что в популярных местах проживания в Друскининкай и Бирштонасе заполнено больше 90% номеров.

Она сказала Delfi, что на Пасху жители Литвы стараются уехать из дома, чаще всего они выбирают курорты.

"Популярность набирают праздники в гостинице, едут родители с детьми", – заметила собеседница.

Цитварене обратила внимание на то, что в Латвии длинные выходные начались еще раньше – с четверга. Многие жители Латвии интересуются литовскими курортами.

Собеседница заметила, что в Друскининкай и Бирштонасе людей больше будет не только на выходных, но и на всей следующей неделе, когда будут школьные каникулы.

"Есть семьи, в которых один из родителей берет отпуск, другой работает из дома, и вся семья едет на курорт", – сказала Цитварене.

По ее словам, гостиницы на курортах цены в праздники не поднимали.

По данным Booking, с субботы по понедельник отдых в СПА-центрах Друскининкая обойдется в 180 евро. Такие же цены и в Бирштинасе.

По данным представителя портала PrieJūros.lt Лауринаса Шертвичюса, на праздники цены не повышали и владельцы жилья в частном секторе, несмотря на большой спрос.

"В этом году запросов больше, чем в прошлом. Заявок в 8-9 раз больше, чем в обычные выходные или на 38-40% больше, чем год назад на Пасху. Вероятно, это потому, что на выходные обещают очень теплую погоду", – сказал Шертвичюс.

По его словам, больше всего жителей интересует отдых в Паланге.

"Свободные места на выходные в Паланге остались, желающие найдут, где остановиться. Может, в гостиницах мест и немного, но в частном секторе есть варианты", – сказал глава PrieJūros.lt.

Глава Палангской ассоциации гостиниц и ресторанов Лаура Таучюте сказала, что Пасха и детские каникулы изменят лицо курорта.

"Заполненность, по сравнению с каникулами в феврале, на несколько десятков процентов выше. Зимой люди, наверное, ездили за границу, у нас погода была неважная, а сейчас в Паланге красиво и тепло", – сказала журналистам телевидения LNK Таучюте.

По ее словам, цены в Паланге пока не летние.

Представитель Палангского информационного центра для туристов Раса Кмитене сказала, что люди едут в Палангу не только из-за погоды, но и из-за многочисленных мероприятий и развлечений.

В пасхальные выходные в Паланге будет работать больше кафе и ресторанов, а владелец одного кафе Лаймонас Адомайтис устроил около своего заведения посольство пасхальных зайцев.

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