На параде ЛГБТ+ нас ждет большой сюрприз: это будет впервые в истори

"Сейчас мы ведем переговоры с офицерами Бундесвера в Литве по поводу их участия в параде. Если это произойдет, то это будет впервые, когда в параде примут участие и солдаты НАТО", – сказал В. Симонко агентству Elta.
"Немецкое правительство также вносит свой вклад в это мероприятие, тем самым показывая, что права человека ЛГБТ+ в Европе и Литве являются важной частью безопасности страны", – подчеркнул лидер ЛГЛ.
По словам В. Симонко, цель фестиваля сообщества ЛГБТ+, который продлится несколько дней, – напомнить литовским политикам о требованиях сообщества.
"Это день, когда мы можем сплотиться и объединиться во имя всеобщей любви, показать многообразие идентичностей и напомнить политикам о наших требованиях, поскольку надо признать и сожалеть, что за четыре года нынешний Сейм не смог принять ни одного закона, благоприятного для ЛГБТ+ сообщества", — заявил глава ЛГЛ.
"Несмотря на то, часть общества считает, что праздновать нечего, я считаю, что нужно праздновать любовь, продвигать ее и расценивать этот праздник как форму протеста, несмотря на все эти плохие эмоции и разочарования в наших политиках", – сказал В. Симонко.
По словам главы ЛГЛ, бюджет мероприятия в этом году – более 100 тыс. евро.
"Гвоздем программы станет концерт в парке Вингис, и не побоюсь сказать, что это будет самая крупная концертная площадка в странах Балтии за весь период", – сказал В. Симонко, отметив, что на мероприятии ЛГБТ+ сообщества также ожидается участие драг-квин из Канады, Нидерландов, Франции, Бельгии, Швейцарии, Великобритании.
"Думаю, это будет шоу, которого Литва еще никогда не видела", – сказал В. Симонко.
По сообщению организаторов мероприятия, 14 тыс. евро на фестиваль уже выделено по программе Организации фестивалей культуры и искусства в рамках Конкурса проектов по поддержке культуры Вильнюсского городского самоуправления.
Сообщается, что фестиваль начнется 7 июня с международных конференций, а 8 июня, в субботу, в центре столицы пройдет парад и концерт в парке Вингис, на который выдано разрешение на участие до 5 тыс. человек, сообщает Вильнюсская мэрия.