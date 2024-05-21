На параде ЛГБТ+ нас ждет большой сюрприз: это будет впервые в истори

"Сейчас мы ведем переговоры с офицерами Бундесвера в Литве по поводу их участия в параде. Если это произойдет, то это будет впервые, когда в параде примут участие и солдаты НАТО", – сказал В. Симонко агентству Elta.

"Немецкое правительство также вносит свой вклад в это мероприятие, тем самым показывая, что права человека ЛГБТ+ в Европе и Литве являются важной частью безопасности страны", – подчеркнул лидер ЛГЛ.

По словам В. Симонко, цель фестиваля сообщества ЛГБТ+, который продлится несколько дней, – напомнить литовским политикам о требованиях сообщества.