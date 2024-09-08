2024.09.08 14:12

На палангском пляже был зафиксирован мнимый спасатель на внедорожнике

 
ru.DELFI.lt
Visureigis su gelbėtojų numeriu
Visureigis su gelbėtojų numeriu
ФОТО: Delfi skaitytojas

Читатели портала зафиксировали внедорожник. Они были возмущены тем, что люди на роскошных автомобилях везут на палангские пляжи водные мотоциклы. По действующим правилам, ездить по пляжам нельзя.

„Особенно интересными были автомобили спасателей“, – писал читатель портала. - Они ездили один за другим, я насчитал три разных. Водители старше 40, они совсем не были похожи на спасателей, которых показывают на телеэкранах и на страницах порталов. Автомобили везли на пляж водные мотоциклы. Особенно привлек внимание зарегистрированный в Италии роскошный внедорожник BMW“.

На фотографии виден BMW с прицепом, в котором был водный мотоцикл. Сзади на машине – наклейка с телефоном палангских спасателей.

Visureigis su gelbėtojų numeriu

„У нас таких BMW нет“, – заверил глава палангских спасателей Йонас Пирожникас. По его словам, наклейка с номером телефона - подделка. „Наши наклейки ярко-красные, номер 1509 и надпись Gelbėtojai. Такие наклейки есть на столбах на пляже, на пирсе, на раздевалках“, - сказал Пирожникас.

Gelbėtojai Palangoje

По его словам, иногда спасатели перевозят мотоциклы отдыхающих, если они ломаются на море или в них заканчивается горючее, но это не тот случай.

Пирожникас сказал, что от журналиста Delfi узнал о мнимых спасателях, проветрил все побережье, но в воскресенье утром ничего подозрительного не обнаружил.

„Там, где стоит этот пост, наших спасателей нет. С 1 сентября посты не работают, есть спасатели только на Центральной станции в Паланге и в Швянтои,“ – сказал он.

Он заверил, что если увидит эти автомобили, сразу же вызовет полицию.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии