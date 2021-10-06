На церемонии открытия присутствовали влиятельные гости. В их числе – председатель правления Birštono mineraliniai vandenys Норбертас Пранцкус, глава корпорации TeleSoftas Альгирдас Стонис, мэр Бирштонаса Нийоле Диргинчене, президент Литовской ассоциации гостиниц и ресторанов Эвалда Шишкаускене и др.
Организаторы представили настоящее шоу из ряда нестандартных решений. Гости вошли в гостиницу по красной дорожке. Вход был освещен мерцающими зелеными и розовыми огнями. Особое впечатление произвели горящие факелы.
Гости расположились на установленных в зале кроватях под балдахинами. Зал был освещен ультрафиолетовым светом. Ведущим программы был Йокубас Барейкис.
Вечер и гости:
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