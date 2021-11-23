На основных дорогах в Вильнюсе образовались заторы

Первые заторы на ул. Гележинё Вилко фиксируются с 7 ч. К 8 ч. машины встали на большей части улиц, по которым в город едут жители окрестных районов.
Например, сообщают о заторе на Эйшишкском шоссе в сторону Вильнюса. В интернете сообщают о ДТП в Галгяй, оно осложнило движение в том направлении. Ничем не лучше обстоят дела и в городе: заторы образовались на ул. Осло, около Гарюнайского рынка, на Укмергес, Гежежинё Вилко, Озо.
Движение осложняют и многочисленные ДТП: небольшое ДТП зафиксировано на ул. Укмергес, около ТЦ Senukai, сообщают о ДТП на ул. Швитригайлос, Ахитекту, С.Станявичаус.
Городская система информирования водителей сообщает, что еще до 8 ч. в Вильнюсе образовалось 16 заторов.
Надо настроиться на то, что весь день ждут подобные условия, поэтому движение будет медленнее обычного.
За порядок на улицах Вильнюса отвечает ЗАО Grinda. Это работники посыпают дороги с полуночи.
В Вильнюсе дежурят 25 снегоочистительных машин. Компания сообщает, что в первую очередь внимание будет уделяться дорогам, по которым ходит общественный транспорт. Водителям рекомендуют учитывать условия на дорогах и выбирать безопасную скорость.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В Литве планируют менять систему налогообложения недвижимости (1)
Литва от других стран отличается тем, что облагает...
Парламент Литвы: пенсии по старости с января в среднем увеличатся примерно на 50 евро (11)
Средняя пенсия по старости в Литве с января 2022 года...
Центробанк Литвы о ценах на недвижимость: есть признаки перегрева, за жилье мы переплачиваем (8)
Недвижимость в Литве за год подорожала на 13-21% и хотя...
Ежегодный налог на автомобили в Литве в среднем составит 138 евро, но это только начало (105)
Новый ежегодный налог на автомобили в Литве с 2023 года...
Премьер Литвы об обязательной вакцинации для некоторых работников: они ставят под угрозу не только себя, но и других
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в интервью...