На основных дорогах в Вильнюсе образовались заторы

Первые заторы на ул. Гележинё Вилко фиксируются с 7 ч. К 8 ч. машины встали на большей части улиц, по которым в город едут жители окрестных районов.

Например, сообщают о заторе на Эйшишкском шоссе в сторону Вильнюса. В интернете сообщают о ДТП в Галгяй, оно осложнило движение в том направлении. Ничем не лучше обстоят дела и в городе: заторы образовались на ул. Осло, около Гарюнайского рынка, на Укмергес, Гежежинё Вилко, Озо.

Движение осложняют и многочисленные ДТП: небольшое ДТП зафиксировано на ул. Укмергес, около ТЦ Senukai, сообщают о ДТП на ул. Швитригайлос, Ахитекту, С.Станявичаус.

Городская система информирования водителей сообщает, что еще до 8 ч. в Вильнюсе образовалось 16 заторов.

Надо настроиться на то, что весь день ждут подобные условия, поэтому движение будет медленнее обычного.

За порядок на улицах Вильнюса отвечает ЗАО Grinda. Это работники посыпают дороги с полуночи.

В Вильнюсе дежурят 25 снегоочистительных машин. Компания сообщает, что в первую очередь внимание будет уделяться дорогам, по которым ходит общественный транспорт. Водителям рекомендуют учитывать условия на дорогах и выбирать безопасную скорость.