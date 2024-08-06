На окраине Дзукии – редкая картина: опасности удастся избежать лишь в одном случае

В выходные о встрече с зубром в лесу рассказала в фейсбуке живущая в деревне Маргёнис Она Дробелене. А в воскресенье зубра в лесу увидел и журналист портала Delfi, правда в Капчаместской пуще, около границы с Беларусью.
Журналист ехал домой после сбора грибов. Сначала он подумал, что на лесной дорожке стоит большая коричневая корова. Но разве сейчас кто-нибудь пасет коров в лесу? К сожалению, под рукой был только телефон.
Зубр не обратил внимание на красную машину, остановившуюся в лесу, и на человека, который вышел из нее. Он стоял и ел траву. Когда журналист решил подойти ближе, зубр поднял голову, оценил направление, в котором шел человек, и скрылся в густом ельнике.
Доктор естественных наук Миндаугас Лапяле сказал, что вряд ли в Капчаместскоую пущу мог прийти зубр из Дзукийского зубровника.
„Зубры не любят большие водоемы и без надобности через реки не переплывают. Наши сейчас пасутся около деревни Родука. Теоретически можно предположить, что один из зубров ночью, когда мы спали, прошел через Меркине и по мосту перешел на другой берег Немана. Но на практике такого не бывает“, – сказал натуралист.
Лапяле считает, что журналист, скорее всего, видел белорусского зубра, который остался в Литве, после того как на границе с Беларусью появился забор.
„Стадо из нескольких зубров приходило в Капчаместскую пущу, пока не было забора. А когда забор появился, зубры не смогли вернуться назад. Зубры есть и в Польше, но там их держат в загонах, поэтому оттуда они не могли прийти“, – сказал натуралист.
На вопрос, должны ли люди боятся таких встреч, Лапяле ответил, что бояться нечего.
„Часто ли вы видите в лесу волка или рысь? Наверное, нет. А они там есть. Так и зубры избегают встреч с людьми. На этот раз удалось увидеть одного, но, наверное, до этого несколько раз они уходили, чтобы избежать встречи.
Главное - не подходить близко и не пытаться делать селфи с зубром в обнимку. Если вы будете идти каждый своим путем, то опасности не будет“, – сказал Лапяле.